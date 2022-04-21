Россия закроет консульства Латвии, Эстонии и Литвы в Петербурге

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Радиоактивные отходы из Европы не будут больше направлять в хранилище в город Новоуральск (Свердловская область), об этом сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО» Александр Барышев, передаёт «ОБЛГАЗЕТА.RU».

Это абсолютно исключено. РАО, образованные при переработке отработавшего ядерного топлива, которое поставляется к нам из-за рубежа, должны отправляться в ту страну, где это топливо отработало. Мы не будем этого принимать,—...