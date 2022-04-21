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Россия закроет консульства Латвии, Эстонии и Литвы в Петербурге

12:55, 21 апреля 2022
Россия закроет консульства Латвии, Эстонии и Литвы в Петербурге Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Россия закроет консульства Латвии в Петербурге и Пскове, а также генконсульства Эстонии и Литвы в Петербурге, говорится в сообщении МИД РФ в Telegram-канале. В ведомстве добавили, что все сотрудники закрываемых в стране консульств объявлены персонами нон грата.

Руководителям дипмиссий заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями по закрытию российских Генеральных консульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и Канцелярии консульского отдела Посольства России в Эстонии (г. Тарту), — указано в сообщении МИД.

5 апреля стало известно, что правительство Латвии вышлет 13 российских дипломатов. Также в стране закроются консульства в Даугавпилсе и Лиепае.

Ранее европейские страны начали волну демаршей. Дания, Германия, Франция, Чехия, Литва, Италия, Испания, Швеция уже объявили о высылке более 100 сотрудников посольств РФ. Лидером по количеству объявленных персонами нон грата «международников» стала ФРГ — глава Минобороны Анналена Бербок потребовала отъезда 40 послов. Меньше всего дипломатов отослано из Швеции: там демарш объявили трём специалистам.

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