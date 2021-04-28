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МИД РФ: Россия ответит на высылку российского дипломата из Болгарии

14:39, 29 апреля 2021

В МИД РФ пообещали ответить на объявление персоной нон грата российского дипломата в Болгарии.

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