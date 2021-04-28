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Михаил Щипанов
В МИД РФ пообещали ответить на объявление персоной нон грата российского дипломата в Болгарии.
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МИД Болгарии объявит российского дипломата персоной нон-грата и вышлет из страны. Об этом говорится в сообщении дипломатического ведомства.
Министерство иностранных дел Республики Болгария объявило ещё одного российского дипломата персоной нон грата и обратилось к правоохранительным органам Российской Федерации с просьбой оказать всестороннюю помощь властям Болгарии в расследовании взрывов...
МИД РФ: Россия ответит на высылку российского дипломата из Болгарии