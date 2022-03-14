МИД РФ решительно осудил обстрел Донецка украинской стороной

Россия решительно осуждает обстрел Донецка украинской стороной, заявили в МИД РФ, передаёт ТАСС. В ведомстве отметили, что атака жилых кварталов столицы ДНР подтверждает желание украинских властей «продолжать воевать с мирным населением ДНР и ЛНР».

Киев, обстреливая мирное население, пытается мстить за свои поражения в ходе проводимой РФ специальной военной операции, заявили в министерстве. РФ уверена, что обстрел Донецка не останется безнаказанным, отметили в МИД, — сообщается в заявлении МИД.

В результате удара украинской ракеты 14 марта у Дома правительства в центре Донецка погибли 20 человек. Ещё 28 человек, в том числе дети, получили тяжёлые ранения и доставлены в медицинские учреждения. В ДНР был объявлен траур.

В Народной милиции Донецкой народной республики произошедшее назвали «терактом». Как пояснил глава республики Денис Пушилин, удар ракеты пришёлся по остановке общественного транспорта и если бы снаряд долетел до цели, радиус поражения составил бы 500 метров. По его словам, в использованной при ударе по Донецку ракете размещался запрещённый кассетный заряд.

В Кремле назвали произошедшее атакой на гражданское население. В Минобороны России заявили, что ракета была выпущена из Красноармейска, который находится под контролем украинских националистов.