МИД РФ: решение ФРГ о запрете RT DE вызовет ответные меры

В МИД заявили о том, что решение медиарегулятора ФРГ запретить в Германии вещание RT DE вынуждает Москву применить ответные меры, говорится в заявлении ведомства. Они будут реализованы в отношении аккредитованных немецких СМИ.

Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, — отмечается в сообщении ведомства в Twitter.

Отмечается, что это касается также интернет-посредников, удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.

Комментируя решение российских властей, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила , что «германская информационно-политическая машина катком проехалась по своим обязательствам в сфере защиты свободы слова». Поэтому, по её словам, «нам нечего стесняться, отвечая взаимностью».

Как стало известно ранее, комиссия по надзору за СМИ запретила вещание телеканала RT DE на немецком языке в Германии по причине отсутствия лицензии. Вещание должно быть прекращено в Интернете, через мобильное и приложение RT News, а также через спутник.

Немецкая сторона заявила, что лицензии на вещание не было ни получено, ни запрошено. Кроме того, в заявлении говорится, что руководство RT DE в соответствии с европейским законодательством не может ссылаться на какое-либо другое законное разрешение.

В сентябре YouTube удалил два немецких канала российского RT без возможности восстановления. В Google этот шаг объяснили «нарушением условий использования сервиса». В частности, сообщалось, что на канал было загружено видео, нарушающее правила о распространении ложной медицинской информации о коронавирусе.