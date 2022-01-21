МИД РФ рассказал о роли делимитации в нормализации отношений Баку и Еревана

Достижение договорённостей в вопросах делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы позволит продвинуться в нормализации отношений Баку и Еревана, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопросы СМИ на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2021 году. В ведомстве подчеркнули необходимость формирования и запуска работы комиссии для решения данного вопроса.

Приоритетные задачи сегодня — запуск процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, а также разблокирование транспортных и экономических связей в регионе. Достижение прогресса на этих направлениях позволит существенно продвинуться в деле нормализации отношений между Баку и Ереваном, — говорится в сообщении.

В дипведомстве также отметили, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений России с преимущественной частью стран СНГ, в том числе с Азербайджаном и Арменией. Сообщается, что по этому случаю проводится подготовка к серии юбилейных мероприятий.

Ранее Лавров заявил, что Россия выступает за скорейший запуск процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. По его словам, это сугубо двусторонний вопрос, он не относится к Карабаху и проблемам региона. Лавров отметил, что Москва предлагала создать специальную комиссию и выступить консультантом, учитывая, что российский Генштаб и другие структуры обладают картами, где отражены границы между странами и их изменения.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.