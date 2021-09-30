В МИД РФ рассказали о планируемой поездке Минской группы ОБСЕ в Карабах

Азербайджан и Армения дали своё согласие на поездку тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Карабах с тем, чтобы продолжить поиск пути решения первоочередных задач в регионе. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев на брифинге, трансляция которого шла на официальной странице дипмиссии в Twitter. По его словам, данная поездка будет содействовать благоприятным условиям для дальнейших встреч на высшем уровне.

Как отметил дипломат, в первую очередь речь идёт о поощрении и закреплении позитивных тенденций насчёт мирного сосуществования в регионе азербайджанской и армянской общин.

В своих усилиях Россия делает акцент на реализацию задач, вытекающих из имеющихся трёхсторонних договорённостей по всем направлениям. Продолжаем работу возвращения военнопленных в обмен на карты минных полей. Убеждены, что скорейшее тщательное устранение этих раздражителей будут способствовать оздоровлению отношений Еревана и Баку, — сказал Зайцев.

Комментируя принятую недавно в ПАСЕ резолюцию по Карабаху, дипломат заявил, что российская делегация не принимала участия в голосовании, так как имеющиеся в ней положения заведомо вызывали противоречия сторон.

Мы не раз отмечали, что устойчивым и долгосрочным решением проблемы напряжённости на армяно-азербайджанской границе является создание комиссии по делимитации с её последующей демаркацией. Предложения по обеспечению запуска данного процесса сформулированы и переданы обеим сторонам, — заключил дипломат.

Ранее глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов обвинил Ереван в нарушении трёхсторонних договорённостей по Карабаху. По его словам, это замедляет темпы восстановительных работ на территории Карабаха, в частности, реализацию транспортных проектов и открытие коммуникаций.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.