МИД РФ раскрыл, на какие уговоры Запада не соглашается Глобальный Юг Захарова: страны Глобального Юга отказываются поддерживать «формулу Зеленского»

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Страны Глобального Юга не идут на уговоры Запада и отказываются поддерживать «формулу Зеленского», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, эти страны оставляют под вопросом целесообразность встречи в Швейцарии без участия России, так как не видят от нее добавленной стоимости.

Судя по всему, дела у них идут не так, как им бы хотелось. Они по-прежнему оставляют под вопросом целесообразность встречи в Швейцарии по Украине без участия России, так как просто не видят в ней добавленной стоимости. Это откровенная уловка, в которой нет ничего нового. То же самое предлагал Киев, когда просил страны Глобального Юга присоединиться хотя бы к одному из 10 пунктов «формулы Зеленского», а потом интерпретировать это как некое коллективное одобрение всех его положений, — сказала Захарова.

По словам дипломата, швейцарская конференция является продолжением обанкротившегося Копенгагенского процесса, который продвигался в качестве платформы для презентации «оторванной от реальности» «формулы Зеленского». Захарова отметила, что такие форумы не приближают конец, а, наоборот, затягивают боевые действия, так как любые дискуссии об украинском кризисе без участия России бессмысленны и бесполезны.

25 апреля агентство Bloomberg сообщало о намерении советников лидеров стран «Группы семи» провести 27–28 апреля в Дохе «копенгагенскую» встречу с представителями ряда государств Глобального Юга, чтобы обсудить подготовку конференции по урегулированию украинского кризиса в Швейцарии. О результатах встречи дополнительно не сообщали.

Ранее Захарова обратила внимание, что «формула Зеленского» не предполагает компромиссов и альтернативы. Конференцию в Швейцарии она назвала уловкой, добавив, что предложения Киева подразумевают полное игнорирование инициатив Китая, Бразилии, африканских и арабских государств.