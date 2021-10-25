В МИД прокомментировали поставки Великобританией ракет Украине

В условиях обострения российско-британских отношений нельзя исключать поставки Великобританией ракет Украине. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Таким образом он прокомментировал опубликованную статью в газете The Times о том, что Лондон ведёт переговоры с Киевом о продаже вооружения. В частности, речь впервые зашла о продаже в эту страну ракет.

Мы читали эту информацию. В конкретных условиях, когда хотели бы насолить, особенно англичане, нашей стране, этого исключать нельзя. Но должны быть красные линии. Англичане не хуже других понимают это. Мы понимаем, и они понимают, — сказал Гаврилов.

По его словам, соответствующие российские ведомства работают над анализом сложившейся ситуации. Ведь, как отмечается, тема, связанная с поставками вооружений и передачи технологий, требует серьёзного отношения.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко рассказал, что поставки Западом оружия на Украину могут поощрить Киев к дальнейшим провокациям в Донбассе, но не будут способствовать урегулированию конфликта. Он вновь напомнил, что урегулирование ситуации в Донбассе должно вестись не с помощью военной поддержки Украины, а «через оказание на неё вразумляющего давления». По его словам, украинская сторона должна вернуться к «выполнению Минских соглашений».