МИД РФ призвал Запад прекратить антироссийскую истерию
Глава департамента МИД Ермаков: западным странам нужно прекратить антироссийскую истерию
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
10:23, 07 февраля 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Западным странам нужно прекратить необоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же обострения, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. По его словам, вопрос предоставления гарантий безопасности России является неотложным, сообщает РИА Новости.
Вопрос о предоставлении нашей стране правовых гарантий безопасности, в силу накопленной в российско-западных отношениях «критической массы» проблем, приобрёл настолько неотложный характер, что несколько подвинул сейчас на второй план ряд других важных аспектов стратегической повестки дня, — сказал Ермаков.
Он напомнил, что ключевым требованием РФ к США и НАТО в рамках диалога по гарантиям безопасности является недопустимость дальнейшего расширения Североатлантического альянса.
2 февраля испанская газета El Pais сообщила, что в её распоряжении оказались документы, представляющие ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Речь идёт о двух документах на английском языке: ответе Альянса на четырёх страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах. Отмечается, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Москвой, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в НАТО.
Согласно ответу, США захотели включить новые виды ядерных систем в дальнейшие соглашения по контролю над вооружениями с Россией. Также в документе говорится о намерениях обсудить с Москвой меры укрепления доверия при проведении учений в Европе.