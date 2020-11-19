Захарова призвала ФРГ предоставить «нормальный» документ по Навальному

https://static.news.ru/photo/8eb3f91a-2a5b-11eb-9aae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга обратилась к властям Германии. Дипломат призвала Берлин раскрыть все данные по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Захарова рассказала, что в материалах, которые Германия направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), вся представляющая ценность фактура была замазана чёрным маркером. Представитель МИД потребовала от ФРГ предъявить результаты проб и анализов, взятых европейскими врачами.

Требуем, чтобы российской стороне в ответ на её запросы предоставили нормальный, а не вымаранный документ. <...> Все материалы, которые мы получили, — это полуотписки. В них в принципе отсутствует какая-либо значимая информация, — цитирует Захарову РИА Новости.

Оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи немецкой армии выявили, что он был отравлен веществом, схожим с токсинами группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и ОЗХО. Госпитализировавшие Навального омские врачи следов яда в организме Навального не обнаружили.

Как передавал NEWS.ru, ФСБ не нашла оснований для возбуждения дела о гипотетическом отравлении Навального.