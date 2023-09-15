МИД России призвал «евротройку» пересмотреть разрушительный курс по СВПД

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Россия призывает Великобританию, Германию и Францию незамедлительно пересмотреть разрушительный курс в отношении иранской ядерной сделки, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва решительно осуждает стремление «евротройки» пойти на сознательное нарушение требований Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и резолюции СБ ООН 2231.

Настоятельно призываем европейских участников СВПД незамедлительно пересмотреть свой разрушительный курс и обеспечить неукоснительное соблюдение своих международных обязательств в строгом соответствии с резолюцией СБ ООН 2231. Расчеты на то, что им удастся «перелицевать» утратившие силу требования резолюции и превратить их в новый режим санкций против Ирана, абсолютно призрачны. Вопреки западным спекуляциям, резолюция не запрещает, а разрешает сотрудничество с Тегераном в ракетной сфере при условии согласования поставок в СБ ООН, — заявили в российском МИД.

В Берлине, Лондоне и Париже ошибочно трактовали эти условия как эмбарго, будучи уверенными в своей способности заблокировать нежелательные для них поставки, подчеркнула Захарова.

Таким образом в МИД РФ прокомментировали заявление, с которым 14 сентября в качестве координатора Совместной миссии СВПД выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщивший, что главы МИД ФРГ, Франции и Британии уведомили его, что не планируют отменять временные ограничения, предусмотренные резолюцией Совбеза ООН, действие которых истекает 18 октября. Речь идет о положениях, которые не имеют никакого отношения к вопросам иранского мирного атома, и продлевать их не предполагалось, подчеркнули в МИД РФ.

Захарова назвала произволом курс, обозначенный европейскими участниками ядерной сделки. По ее словам, это говорит об утрате их заинтересованности в восстановлении полноформатной реализации соглашения и нежелании устранять допущенные нарушения резолюции Совбеза ООН.

Осуждаем порочную практику односторонних санкций и их экстерриториального применения — уродливое проявление продвигаемого Западом «миропорядка, основанного на правилах», — заключила российский дипломат.

В июле в Белом доме заявили, что США не проводят никаких переговоров по СВПД. По словам координатора СНБ по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, возвращение к ядерной сделке не является приоритетным вопросом для Вашингтона. В мае 2018 года США вышли из ядерной сделки по Ирану, односторонний отказ от которой инициировал тогдашний президент Дональд Трамп, после чего Тегеран объявил о начале поэтапного сокращения своих обязательств по СВПД.