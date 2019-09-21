https://static.news.ru/photo/f73fd59c-dc84-11e9-b6ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство иностранных дел предупредило россиян о запланированных 24–26 сентября забастовках в столице Греции Афинах. Их объявили профсоюзы работников общественного транспорта.

Ожидаются существенные изменения в расписании пригородных поездов; увеличение интервала движения автобусов, трамваев и паромов; сбои в работе метрополитена​, — говорится в сообщении Департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

#Греция 24-26 сентября в Афинах запланированы 24-часовые забастовки профсоюзов работников общественного транспорта; ожидаются существенные изменения в расписании пригородных поездов; увеличение интервала движения автобусов, трамваев и паромов; сбои в работе метрополитена pic.twitter.com/Ni2Fzq50j4 — МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 21 сентября 2019 г.

Забастовка объявлена в знак протеста против так называемого законопроекта о росте. Авторы идеи заявляют, что его принятие поможет снять барьеры для инвестиций и увеличить рабочие места. Однако профсоюзы опасаются, что это нарушит права работников и приведёт к снижению уровня занятости.

Ранее News.ru писал о забастовке в аэропорту Амстердама. Её объявил персонал голландского филиала Air France — KLM. В мае между профсоюзом работников KLM и компанией началось обсуждение нового коллективного договора. Работники требовали повышения зарплаты на 8% в течение двух лет, увеличения числа сотрудников с полной занятостью и обеспечения нормированного рабочего дня. Позднее от компании поступило предложение повысить оплату труда на 6–7% в течение трёх лет, но профсоюз его отверг.