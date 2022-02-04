МИД РФ потребовал от журналистов Deutsche Welle сдать аккредитации

Журналисты московского корпункта Deutsche Welle должны в течение дня сдать свои аккредитации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она уточнила, что сдача аккредитации не означает обязательный отъезд журналистов издания из РФ. В то же время Москва пойдёт Берлину навстречу в случае нормализации Германией ситуации с RT DE.

Если Германия пойдёт на эскалацию, мы ответим так же. Если Германия пойдёт на нормализацию ситуации, мы также готовы ситуацию нормализовать, — сказала Захарова на брифинге.

Ранее комиссия по надзору за СМИ запретила вещание телеканала RT DE на немецком языке в Германии по причине отсутствия лицензии. Вещание должно быть прекращено в Интернете, через мобильное и приложение RT News, а также через спутник.

Немецкая сторона заявила, что лицензии на вещание не было ни получено, ни запрошено. Кроме того, в заявлении говорится, что руководство RT DE в соответствии с европейским законодательством не может ссылаться на какое-либо другое законное разрешение.

В ответ российский МИД 3 февраля принял санкции в отношении Deutsche Welle. Согласно им, Москва прекратит вещание Deutsche Welle в РФ, а аккредитации всех сотрудников российского бюро немецкого издания аннулируются. Также будет запущен процесс признания DW иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иноагента.