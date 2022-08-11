МИД РФ ответил на призывы Латвии признать Россию «споносором терроризма»

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

МИД России ответил на призывы Латвии прекратить выдавать туристические визы россиянам и признать Россию «государством — спонсором терроризма». Это очередное проявление русофобии, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства в связи с провокационным решением Сейма Латвии, сказано в заявлении российского министерства.

Рассматриваем заявление Сейма Латвии о «признании» Российской Федерации «государством — спонсором терроризма» с призывом прекратить выдачу туристических виз россиянам в качестве очередного проявления русофобии, которая давно стала «камертоном» латвийской внешней политики, — говорится в коммюнике дипведомства.

Россия, в свою очередь, призывает латвийских парламентариев прекратить заниматься провокациями и уделить внимание интересам своей страны и своих граждан.

Латвийские парламентарии должны прекратить заниматься провокациями и вспомнить, избранниками какого народа они являются, сфокусировавшись прежде всего на интересах своей страны и своих граждан, — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В частности, обращается внимание на то, что решение Сейма Латвии находится в грубом противоречии с действующим международным правом.

Ранее Сейм Латвии принял заявление о признании действий РФ на Украине терроризмом, а саму Россию признал государством, поддерживающим терроризм. Странам Евросоюза предлагается немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белоруссии.