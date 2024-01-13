МИД РФ отреагировал на смерть американского блогера в украинском СИЗО Захарова: смерть блогера Лира стала подтверждением «кровавой сущности» Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Смерть американского видеоблогера Гонсало Лира демонстрирует «кровавую сущность неонацистского диктата» киевской власти, заявила в беседе с «Известиями» официальный представитель МИД России Мария Захарова. Большое количество американских общественных деятелей призывали принять какие-то меры, однако реакции Украины не последовало, отметила она.

Об этом говорили все американские общественные деятели, призывая Белый дом отреагировать, реакции не было никакой. Могли ли в Белом доме, в Госдепартаменте помочь этому человеку, который является американским гражданином и журналистом? Конечно. Потому что режим Зеленского — это ручной режим, — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что отказ Вашингтона помочь своему гражданину является демонстрацией псевдолиберальных ценностей, о которых США все время говорят. Смерть Лиры лишний раз подтверждает, что все это пустые слова, подытожила Захарова.

Ранее Госдеп США подтвердил смерть блогера Гонсало Лира, имеющего чилийское и американское гражданство, в украинском СИЗО. О кончине 55-летнего мужчины сообщил телеведущий Такер Карлсон, сославшись на отца блогера.

Миллиардер Илон Маск, комментируя смерть Лиры в украинской тюрьме, назвал случившееся ужасным событием. Таким образом он отреагировал на публикацию бизнесмена Дэвида Сакса, который раскритиковал Белый дом и обвинил Украину в смерти уроженца США. Правительство президента Владимира Зеленского он при этом назвал бандитским.