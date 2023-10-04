МИД РФ отреагировал на отказ Алиева встречаться с Пашиняном в ЕС Захарова: Запад начал искать в отношениях между Баку и Ереваном свою выгоду

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Ильхам Алиев

Отказ от каких-либо встреч — суверенное право Азербайджана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Так она прокомментировала отказ президента республики Ильхама Алиева встретиться с лидерами стран ЕС и Армении в Гранаде. Она подчеркнула важную посредническую роль Москвы в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта и добавила, что Запад начал искать в ситуации свою выгоду.

Подключились западные партнеры, которые начали искать свою выгоду, выгода у них всегда в нарушении гармонии, достигнутой другими. Никто не сможет быть всегда удовлетворен на сто процентов, но для этого есть дипломатия, — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что посредническая роль России между Азербайджаном и Арменией имела практическое воплощение в трех проработанных и масштабных договоренностях, которые опирались на «сочетание истории, реальности и будущего». Она также отметила, что при посредничестве российской дипломатии была создана атмосфера переговоров, которая учитывает интересы Баку и Еревана. Представитель МИД сказала, что Москва помогла минимизировать издержки и сблизить позиции сторон по максимальному количеству точек соприкосновения.

Ранее Захарова обвинила главу МИД Франции Катрин Колонну в попытках сыграть на вопросе Карабаха ложными заявлениями о якобы невыполнении российской стороной обязательств в рамках трехсторонних соглашений с Арменией и Азербайджаном. По ее словам, Москва способствовала урегулированию отношений между Ереваном и Баку и согласовала дорожную карту примирения, тогда как ЕС и США копировали эти наработки и искажали их в угоду своим интересам.