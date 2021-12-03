В МИД РФ осудили санкции Запада против Белоруссии и призвали к диалогу

В МИД РФ назвали новые ограничительные меры западных стран против Белоруссии незаконными и негуманными. Москва призывает Запад к отказу от санкций и диалогу с Минском по урегулированию кризиса с мигрантами, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещённом на сайте министерства. Также как и ранее белорусская сторона, она возлагает ответственность за возникновение миграционного кризиса у границ ЕС на западные государства.

Решительно осуждаем новые ограничительные меры против Белоруссии, которые были синхронно приняты 2 декабря США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой. Данные санкции являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН. Они носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь простых белорусских граждан, — говорится в сообщении.

По её словам, страны Запада пытаются таким образом «наказать» Белоруссию за миграционный кризис, который был вызван их собственной политикой «экспорта демократии» в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Эта привело к дестабилизации и разрушению суверенитета, государственности, цивилизационных устоев и социально-экономического уклада стран региона, что вылилось в массовый исход мигрантов.

Захарова указала, что введенные рестрикции имеют политическую окраску и представляют собой «пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства».

Представитель МИД также указала на «грубейшие нарушения прав человека и прав беженцев в странах Запада», и что Польша и Литва «вероломно» отказываются выполнять международные обязательства по допуску на свою территорию соискателей убежища. В то время как «наши белорусские друзья», напротив, демонстрируют гуманное отношение к находящимся на их территории мигрантам.

В заключение Захарова призывала государства Запада отказаться от санкционного давления и приступить к урегулированию миграционного кризиса в сотрудничестве с властями Белоруссии.

Ранее МИД Белоруссии назвал незаконными санкции США, Канады и Британии, введённые против белорусских должностных лиц и компаний. В ведомстве пообещали дать адекватный ответ на все недружественные шаги. Как говорилось в сообщении внешнеполитического ведомства, в миграционном кризисе виновата не Белоруссия, а западные государства.