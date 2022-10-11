МИД РФ осудил идею ЕС создать миссию на границе Армении и Азербайджана Захарова: ЕС хочет вклиниться в урегулирование отношений между Баку и Ереваном, потеснив Россию

Фото: president.am

Москва оценивает идею создать гражданскую миссию ЕС на армяно-азербайджанской границе как очередные попытки любым способом вклиниться в урегулирование отношений между Баку и Ереваном и потеснить таким образом посреднические усилия России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, западные страны не смогли в течение многих лет урегулировать украинский конфликт и вряд ли смогут помочь Баку и Еревану.

Формальное решение ЕС на этот счет, как мы понимаем, пока не принято. Мы усматриваем в этом очередные попытки ЕС любым способом вклиниться в урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией, потеснить посреднические усилия России. Восемь лет европейские страны не могли предотвратить скатывание ситуации вокруг Украины в горячую фазу. Чем закончилось посредничество ЕС на Майдане? При этом в Брюсселе предпочитают не думать о влиянии этого шага на региональную стабильность на Южном Кавказе. Миссии ЕС к реальному урегулированию не приводили. Если вы знаете за последнее время удачные примеры — приведите их. У них не получалось ни быть посредником для других, ни отстаивать собственные интересы, — заявила Захарова.

По словам дипломата, единственным ключом к примирению Баку и Еревана, установлению прочного мира и долгосрочной стабильности на Южном Кавказе является полная реализация трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.

Мы поддерживаем регулярные контакты с азербайджанскими и армянскими коллегами. Мы рассчитываем воспользоваться предстоящим мероприятием в рамках совета МИД стран СНГ в Астане, — сказала представитель МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщил, что гражданская миссия Евросоюза будет функционировать вдоль армяно-азербайджанской границы на армянской территории. Во внешнеполитическом ведомстве республики подчеркнули, что армянская сторона указывает на необходимость введения международных механизмов по осуществлению мониторинга на границе двух государств. Представитель министерства добавил, что в цели миссии Евросоюза входит укрепление доверия и помощь пограничным комиссиям.

При этом гражданская миссия ЕС будет располагаться на территории Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку будет сотрудничать с миссией в соответствии со своими интересами и обращаться к ней при необходимости.