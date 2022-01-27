МИД РФ оценил заявление президента Хорватии о выводе военнослужащих из НАТО

НАТО и её члены не брали на себя обязательств по защите Украины, Киев является лишь партнёром Альянса, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. При этом дипломат отметил, что Москва призывает НАТО к отводу сил из восточно-европейских стран, что приведёт к снижению напряжённости.

Такие заявления (о выводе военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае возникновения конфликта на Украине — прим. NEWS.ru) НАТОвских стран в действительности не противоречат обязательствам, которые они взяли на себя, вступив в Альянс. Понятно, что военная напряжённость в Европе снизится, если НАТО отведёт свои силы из восточно-европейских стран. К этому мы и призываем, — сказал Зайцев.

По его словам, требование отвода войск из Восточной Европы является одним из опорных пунктов российских предложений к НАТО о гарантиях безопасности.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Загреб в случае конфликта России и Украины отзовёт своих военных из сил НАТО в регионе. При этом Хорватия, по его словам, не имеет никакого отношения к вопросам расширения присутствия Альянса

Позднее премьер-министр страны Андрей Пленкович извинился перед украинцами за слова президента. Он отметил, что позиция президента не совпадает с правительственной. Тем более что, по его словам, солдат Хорватии на Украине вообще нет.