МИД России оценил вероятность «корейского сценария» на Украине Захарова: заявления о разделении Украины по «корейскому сценарию» бессмысленны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принцип «разделяй и властвуй» всегда сопровождал внешнеполитический курс США, а заявления о разделении Украины бессмысленны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru на еженедельном брифинге. Так она прокомментировала колонку в The Washington Post американского журналиста Дэвида Игнатиуса, который заявил, что американский президент Джо Байден может устроить корейский сценарий разделения Украины на два разных государства.

Это какая-то юмористическая колонка? Я считаю, что относиться серьезно к подобным вещам не имеет смысла. Но в этой ситуации показательна школа мысли. Принцип «разделяй и властвуй» всегда сопровождал внешнеполитический курс США. Поэтому я не удивлюсь, если их эксперты именно в этом подходе видят возможности для своего руководства. У них были все возможности для того, чтобы содействовать Украине стать процветающей страной. Но они ее просто уничтожили. Не удивлена, что кроме подобных схем у американских аналитиков ничего другое на ум не приходит, — сказала Захарова.

Ранее эксперт по международным отношениям из американского колледжа Макалестер Эндрю Лэтэм в своей статье для The Hill заявил, что сценарий победы Украины в конфликте с Россией невозможен, и это очевидно. Автор не видит Украину в своих прежних границах, особенно из-за падения ее военного потенциала и на фоне потерь в ходе конфликта. Автор подчеркивает, что поражение Украины и ее последующее разделение являются неизбежным сценарием, и такой ход событий, по его мнению, удовлетворит геополитические интересы Москвы, направленные на ликвидацию влияния Евросоюза, НАТО и США на Украине.