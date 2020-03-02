https://static.news.ru/photo/68bad436-5ca2-11ea-9a18-fa163e074e61_660.jpg Ашраф Гани и Марк Эспер Фото: Staff Sgt. Nicole Mejia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мирное соглашение между Вашингтоном и «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в РФ) о выводе иностранных войск из Афганистана является важным шагом для предотвращения войны в исламской республике. Об этом заявили в МИД РФ.

Российская сторона приветствует это событие, знаменующее собой важный шаг на пути прекращения войны, — подчеркнули дипломаты.

По их словам, мирный договор позволит запустить межафганские переговоры по обустройству страны после конфликта.

Мирное соглашение было подписано 29 февраля в столице Катара Дохе. Американский президент Дональд Трамп 1 марта провёл телефонный разговор со своим афганским коллегой Ашрафом Гани. Он поздравил его с заключением мирного соглашения.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф считает, что мирное соглашение с «Талибаном» является капитуляцией США в регионе. По его словам, Вашингтону не следовало вторгаться в Афганистан. Он подчеркнул, что кампания США была «19-ю годами унижения».

NEWS.ru сообщал, что движение «Талибан» 2 марта возобновило боевые действия против правительственных сил в Афганистане. Талибы объявили о завершении периода «снижения уровня насилия».