Вашингтон и Брюссель в курсе всех диверсий Украины в отношении Крыма, а своим молчанием Запад лишь потворствует антироссийской активности киевских властей. Об этом в своём официальном Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила о диверсии на участке газопровода, которая, по данным ФСБ, была организована Главным управлением разведки Минобороны Украины. По словам дипломата, подобные ситуации, разрабатываемые с украинской стороны в отношении Крыма, «стали не просто реальностью, а новой нормальностью политики Запада на украинском направлении».

Известны ли детали этих чудовищных происшествий западным столицам? Да. Известны. Вашингтон и Брюссель все знают и молчат, а тем самым как минимум потворствуют, если не соучаствуют, — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ, занимающиеся расследованием дела о диверсии на газопроводе Крыма, обвинили Главное управление разведки Украины в совершении этого преступления. Как отметили в ведомстве, диверсия была санкционирована начальником ГУР Украины Кириллом Будановым, по ошибке которого в 2016 году был убит сотрудник ФСБ России.

23 августа трое подозреваемых, один из которых — бывший зампредседателя меджлиса крымско-татарского народа (запрещён в РФ) Нариман Желялов, намеренно повредили газопровод в крымском селе Перевальное с помощью взрывного устройства. Они были арестованы и дали на камеру признательные показания: по словам одного из преступников, операцией руководил некий Саид, который, по версии ФСБ, является сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины. По имеющимся данным, фигурантам дела пообещали около $2 тысяч за исполнение диверсии.