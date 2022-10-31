МИД РФ обвинил США в официальной подготовке криминальных хакеров МИД РФ: США официально готовят криминальных хакеров на фоне СВО

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Вашингтон на фоне российской спецоперации на Украине официально занимается наймом "патриотически настроенных" компьютерщиков и готовит из них "криминальные хакерские кадры". Такое заявление в интервью газете "Известия" сделал начальник отдела департамента международной информационной безопасности МИД РФ Эрнест Чернухин. Он также отметил, что политическое руководство Запада активно привлекает свой телеокммуникационный бизнес для контроля внутренних и внешних противников.

На фоне СВО наметилась тенденция подстрекательства недружественными государствами к противоправным действиям [в отношении России] и размещению этими странами уже готового вредоносного программного обеспечения в открытом доступе в сети Интернет. Не секрет, что Вашингтон занимается рекрутированием на официальном уровне так называемых патриотически настроенных кибернаемников и подготовкой киберкриминальных хакерских кадров, - сказал Чернухин.

Он также напомнил, что в ходе СВО с подачи американской компании Microsoft Украина экстренно эвакуировала критически важные для государства цифровые данные в европейские дата-центры.

Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что Пентагон и Агентство нацбезопасности США якобы поощряют русофобию среди хакерского интернационала. По его словам, к реализации своих замыслов Вашингтон привлекает в том числе компанию Microsoft, которая подчиняет интересам США цифровую независимость государств и способствует проведению хакерских операций.