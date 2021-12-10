МИД РФ раскритиковал США за «неуверенность в себе»

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США не уверены в себе и в своих желаниях. Так дипломат, отвечая на пресс-конференции на вопрос NEWS.ru, прокомментировал противоречивые высказывания о якобы «вторжении» РФ на территорию Украины.

Мы оцениваем это как неуверенность США в том, что они видят перед собой и не знают, как выходить из сложившейся ситуации, — сказал Рябков.

Белый дом не раз заявлял о якобы возможном вторжении российских ВС на территорию Украины и их готовности к началу военных действий. В частности, подобное сообщение вновь прозвучало накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. При этом в заявлении Белого дома по итогам российско-американского саммита отмечалось, что «США по-прежнему не считают, что Россия решила напасть на Украину».

Ранее Рябков отметил, что было бы честнее и правильнее переименовать «саммит за демократию» в «саммит за доминирование». Он предложил такой вариант названия, так как, по его мнению, Вашингтон «имеет опосредованное отношение к демократии».