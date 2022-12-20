МИД РФ обвинил Евросоюз в причастности к преступлениям на Украине

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Замглавы МИД России Сергей Вершинин считает, что Евросоюз скрывает свою причастность к военным преступлениям на Украине, пишет РИА Новости. По его словам, ЕС прикрывает собственные грехи созданием спецтрибунала.

Евросоюз, который участвует в многомиллиардном финансировании и поставках вооружений на Украину, таким образом пытается прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений, — заявил Сергей Вершинин.

Он добавил, что совершенно не удивлен обсуждением в ООН «международного трибунала» над Россией. По словам дипломата, инициаторы трибунала открыто нарушают Устав ООН.

Ранее администрация США заявила, что рассматривает вопрос о создании трибунала в связи со спецоперацией на Украине. Вопрос по идее создания трибунала в контексте украинских событий прокомментировал журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В то же время, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что идея о создании международного трибунала по Украине не нашла поддержки со стороны министров иностранных дел стран — членов ЕС на прошедшем 12 декабря заседании в Брюсселе.