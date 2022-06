МИД: РФ не обязана выполнять условия Договора о запрещении ядерного оружия Захарова: Россия не обязана выполнять условия Договора о запрещении ядерного оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не считает себя связанной решениями, которые были приняты на первой Конференции государств-участников (КГУ) или будут приняты на последующих конференциях по Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Так дипломат прокомментировала завершение первой КГУ, которая прошла в Вене с 21 по 23 июня без участия России. Она отметила, что разработка ДЗЯО была преждевременной, ошибочной и, по сути, контрпродуктивной.

Россия не принимала участия в КГУ ДЗЯО и не намерена это делать в дальнейшем. Россия не полагает себя связанной решениями, которые были приняты на первой КГУ или будут приняты на последующих конференциях по ДЗЯО, — приводятся слова Захаровой на официальной странице ведомства.

Она отметила, что подход, заложенный в ДЗЯО, ведёт лишь к нарастанию противоречий между ядерными и неядерными государствами.

Договор о запрещении ядерного оружия (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) — международное соглашение, запрещающее разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ЯО. Договор был принят 7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, вступил в законную силу 22 января 2021 года, через 90 дней после того, как его ратифицировали 50 государств.

