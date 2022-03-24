МИД России назвал высылку дипломатов из Польши шагом к разрушению отношений

Решение польских властей объявить 45 российских дипломатов персонами нон грата является сознательным шагом к разрушению двусторонних отношений, заявили в Министерстве иностранных дел России. Как подчёркивается в заявлении на сайте министерства, Варшава приступила к опасной эскалации в регионе, исходя не из национальных интересов, а в рамках установок НАТО.

Решение, принятое 23 марта польскими властями <...>, - сознательный шаг к окончательному разрушению двусторонних отношений, демонтаж которых наши польские «партнёры» на системной основе осуществляют уже давно, — говорится в заявлении.

До этого сообщалось, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 дипломатов российского посольства в Варшаве, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки. Варшава утверждает, что россияне вели деятельность, несовместимую со статусом дипломата. При этом, по данным сайта диппредставительства, в нём работает всего чуть более 50 дипломатов.

Впоследствии заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач заявил, что Польша не исключает возможности высылки и самого посла России. Он уточнил, что в данный момент решение об этом находится на стадии рассмотрения и может быть принято в будущем.