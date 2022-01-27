МИД РФ назвал роль комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы

Формирование комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы позволит предотвратить возникновение пограничных конфликтов, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев на брифинге. При этом дипломат отметил, что Москва продолжает тесную работу с азербайджанскими и армянскими коллегами по реализации трёхсторонних договорённостей.

Уверены, что формирование комиссии и запуск процесса делимитации позволят предотвратить возникновение пограничных инцидентов и в целом внесут важный вклад в нормализацию отношений между Баку и Ереваном, — сказал Зайцев.

Он также рассказал о планах по проведению профильных контактов, о которых будет сообщено дополнительно.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван напрямую передал Баку свои предложения по повышению безопасности на границе. По его словам, комиссия по делимитации должна быть сформирована как можно скорее, однако невозможна при отсутствии стабильности в приграничной зоне.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что достижение договорённостей в вопросах делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы позволит продвинуться в деле нормализации отношений Баку и Еревана. В ведомстве подчеркнули необходимость формирования и запуска работы двусторонней комиссии для решения данного вопроса. Москва готова оказывать обеим сторонам консультативное содействие в этом процессе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.