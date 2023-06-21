МИД РФ назвал причину уверенности в отношениях с Китаем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва уверена в отношениях с Пекином, потому что на базовые вопросы современного мироустройства стороны смотрят либо с совпадающих, либо с очень близких позиций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Комментируя недавний визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, дипломат подчеркнула, что каждая суверенная страна имеет право на ведение контактов и дипломатические усилия и «это незыблемо для Москвы».

Оценки Китая и США по итогам визита Блинкена несколько разнятся. Могу только сказать, что переговоры, которые были отмечены американской стороной как «прогрессивные», закончились американским же казусом, после которого МИД КНР выступил с официальным протестом. Мы всегда выступаем за то, чтобы сложности между странами уходили на второй план, а стороны могли договариваться. Только, к сожалению, примеры обещаний США кому-то заканчиваются невыполнением всего того, что обещали, — отметила Захарова.

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что поездка госсекретаря Энтони Блинкена в Китай является «вопиющим провалом». Законодатель возмутился тем, что глава внешнеполитического ведомства «потерпел неудачу» по нескольким ключевым вопросам, включая Тайвань и освобождение американских граждан. Конгрессмен также обвинил Блинкена в том, что он не затронул тему сотрудничества КНР и Кубы.