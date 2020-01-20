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Изменения климата и длительная засуха значительно повлияли на популяцию австралийских утконосов. По данным учёных из Университета Нового Южного Уэльса, животные исчезли с 40% их естественной среды обитания.

Также исследователи прогнозируют, что строительство плотин, расчистка земель и загрязнение могут привести к снижению популяции ещё на 47–66%. Прогноз учёных коснулся не только утконосов. К 2070 году количество млекопитающих, которые...