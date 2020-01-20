https://static.news.ru/photo/ce0f3e50-3bb2-11ea-b061-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало заявление спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука. Последний заявил о стандарте ООН, который запрещает Ирану заниматься обогащением урана.
К сожалению, подобное мифотворчество давно в порядке вещей в американских подходах к ядерному нераспространению. Откровенное манипулирование общеизвестными фактами, как ни печально, стало нормой для представителей одного из крупнейших государств, претендующего на авторитет в ядерном нераспространении, — цитирует ТАСС сообщение представителей российского МИДа.
Как ранее писал NEWS.ru, Иран предпринял «пять шагов» по сокращению своих обязательств в ядерной сделке и не собирается делать новые. Также сообщалось, что страна продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готова вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.