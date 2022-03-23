МИД РФ назвал истерией слова Байдена о подготовке кибердействий против США

Заявления президента Соединённых Штатов Джо Байдена о подготовке кибератак на правительство США объясняются истерией и русофобией, заявил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов. По его словам, руководство американской стороны делает это не в первый раз, а нынешняя ситуация представляет собой очередной виток русофобии, пишет ТАСС.

В Вашингтоне не первый год раскручивают истерию вокруг неких замышляемых Россией злонамеренных кибердействий против США. Сейчас на фоне ситуации на Украине наблюдаем новый приступ русофобии, — сказал он.

Дипломат напомнил, что Россия постоянно открыта к профессиональному и деполитизированному диалогу с США по вопросам информационной безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг предположение главы США Джо Байдена о возможных кибератаках со стороны РФ, которые, по мнению американского лидера, могут последовать из-за санкций. По словам Пескова, Москва исключает применение подобных мер и «не занимается бандитизмом».

До этого власти США провели видеоконференцию, посвящённую отражению кибератак, которые возможны при «агрессии» России против Украины. В ней приняли участие сотрудники Белого дома, американской разведки, Министерства внутренней безопасности (МВБ) и ряда других ведомств. Возможными объектами атак хакеров на видеоконференции назывались США и Украина.