МИД РФ: Москва выступает против санкций в отношении Венесуэлы

https://static.news.ru/photo/9d66bf2a-5034-11eb-a4fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве выступают за отмену санкций в отношении руководства Венесуэлы, а также подчёркивают важность межпарламентского сотрудничества между Москвой и Каракасом. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Поздравляем венесуэльский народ с началом важного этапа нормализации внутриполитической ситуации. Отмечаем конструктивный настрой руководства Нацассамблеи на запуск широкого переговорного процесса всех политических сил, в том числе не представленных в парламенте, — отмечается в сообщении.

Захарова подчеркнула, что главной предпосылкой на решения политических и социально-экономических задач, которые стоят перед страной, является отмена антивенесуэльских санкций. Она также подчеркнула важность того, что новый состав парламента был приведён к присяге в спокойной атмосфере, несмотря на попытки отдельных сил дестабилизировать обстановку.

Убеждены, что это бесперспективный путь [дестабилизации обстановки], чреватый тяжёлыми последствиями. Важно, чтобы международное сообщество поддержало запуск мирного, политического, инклюзивного диалога между самими венесуэльцами в интересах оздоровления обстановки, — подчёркивается в сообщении.

Парламентские выборы состоялись в Венесуэле 6 декабря 2020 года. Граждане избрали 277 депутатов. Победу одержал проправительственный «Великий патриотический полюс». При этом большая часть оппозиционных политиков, которым принадлежало большинство в прошлом составе парламента, в том числе Гуайдо, отказалась от участия в голосовании и признания его результатов. Избранные депутаты приступили к работе во вторник, 5 января.

Как сообщал NEWS.ru, Европейский союз не признал новый состав Национальной ассамблеи Венесуэлы и намерен дальше поддерживать лидера оппозиции Хуана Гуайдо.