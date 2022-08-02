МИД РФ: гибридная война против России чревата ядерным конфликтом

Фото: Russian Defence Ministry / Global Look Press

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что развязанная против России гибридная война чревата сползанием к конфликту между ядерными державами. Дипломат отметил, что Москва вынуждена отстаивать своё законное право на обеспечение коренных интересов безопасности. Заявление прозвучало на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), пишет РИА Новости.

Против России развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому конфликту между ядерными державами, — рассказал Вишневецкий.

Представитель России добавил, что в последнее время в мире стремительно ухудшается обстановка в области стратегической стабильности.

Глава делегации КНР Фу Цонг в свою очередь заявил, что США должны вывести все свое ядерное оружие из Европы. Дипломат добавил, что Вашингтон не должен размещать его в других регионах мира. Американское руководство накануне также выразило заинтересованность в проведении переговоров о продлении ДСНВ. В настоящее время на американских авиабазах в Европе размещены более 100 тактических бомб.