МИД РФ гарантировал безопасность ЛНР и ДНР

Россия гарантирует безопасность Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР), заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что это закреплено в подписанных накануне договорах о дружбе и сотрудничестве.

Подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и этими новыми государствами, в которых мы гарантируем обеспечивать их безопасность. Думаю, что все это понимают, — сказал Лавров.

Ранее министр заявил, что реакция Запада на признание Россией независимости ДНР и ЛНР ожидаема. По его словам, Москва понимает, что санкции против неё будут вводиться «по поводу и без повода». Министр отметил, что западные коллеги не остановятся, пока не используют все свои возможности для «наказания России».

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Путин и Пасечник заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С Пушилиным был подписан аналогичный документ. На следующий день парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. В России вопрос о ратификации соответствующих документов будет рассмотрен Госдумой и Советом Федерации 22 февраля.