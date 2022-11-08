МИД РФ: Европа променяла энергетическую свободу на зависимость от США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил телеканалу «Звезда», что Европа променяла свою энергетическую свободу на зависимость от США. Дипломат указал на безучастие к ситуации с диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Замминистра назвал данное молчание последним актом «энергетического самоубийства» Европы.

Если говорить серьезно, мы видим, что Западная Европа променяла свою энергетическую свободу на энергетическую зависимость от США, — рассказал Грушко.

Он напомнил про сообщение бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая после диверсии на российских газопроводах написала госсекретарю США о том, что «дело сделано».

Счета европейцев за электроэнергию достигли рекордных значений, несмотря на поддержку руководства ЕС, сообщило ранее агентство Bloomberg. Стоимость электроэнергии для домашних хозяйств выросла на 67%, до 36 евроцентов за киловатт-час. По данным энергетической консалтинговой компании VaasaETT Ltd, средняя розничная цена на газ в ЕС и Великобритании в октябре оказалась в два раза выше, чем в том же месяце в 2021 году.

Самый высокий рост цен на электроэнергию за октябрь наблюдался в Дублине и составил 44%, а средняя цена на газ в Риме выросла на 97%. Агентство отметило, что правительства стран ЕС пообещали потратить более €550 млрд на защиту граждан и бизнеса на фоне резкого роста цен на энергоносители.