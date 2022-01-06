МИД РФ эвакуировал из Казахстана российскую детскую спортивную команду

МИД России помог вернуться из Казахстана домой детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате, сообщает ведомство. Детей автобусами доставили в Бишкек, оттуда они вылетели на самолётах в Екатеринбург.

Сотрудники МИД РФ помогли вернуться на родину детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате. Дипломаты посольства в Киргизии оказали содействие группе, состоящей из 22 человек, на границе и доставили на автобусах в аэропорт Бишкека, — говорится в публикации.

Ранее российский МИД заявил, что рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путём подорвать безопасность и целостность государства. Там пояснили, что в связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева было принято решение направить в республику Коллективные миротворческие силы ОДКБ на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.