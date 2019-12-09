https://static.news.ru/photo/c30f4c4a-1a72-11ea-8643-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: mid.ru

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе визита в Вашингтон будет принят президентом США Дональдом Трампом, сообщил NEWS.ru источник в МИД РФ.

10 декабря Сергей Лавров посетит Вашингтон с рабочим визитом. Ожидается, что он будет принят президентом США Дональдом Трампом и проведёт переговоры с государственным секретарём Майклом Помпео, — сказал источник.

Как отметил собеседник портала, в ходе визита планируется рассмотреть «широкий круг вопросов текущего состояния и дальнейшего развития российско-американских отношений».

Мы не зацикливаемся на негативе. Открыты к поиску путей преодоления существующих проблем и уверены, что рано или поздно это получится, поскольку отвечает потребностям обеих стран. Готовы к выстраиванию с США конструктивного и максимально тесного взаимодействия на основе равноправия и взаимного учёта интересов, — добавил собеседник.

Как ранее писал NEWS.ru, Госдепартамент США подтвердил встречу Лаврова и Помпео в Вашингтоне 10 декабря.