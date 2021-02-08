МИД РФ: Берлин ответил отказом на просьбу опросить соратницу Навального

https://static.news.ru/photo/7fec221a-6a23-11eb-ae92-96000091f725_660.jpg Мария Певчих Фото: maria_pevchikh/instagram.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Федеральное ведомство юстиции ФРГ ответило отказом на просьбы об оказании правовой помощи в установлении обстоятельств инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным со стороны Генеральной прокуратуры России.

28 сентября 2020 года Генпрокуратура направила в немецкий Минюст четвёртый запрос об установлении собственника адреса электронной почты, с которого в день экстренной госпитализации Навального было отправлено сообщение о минировании городских объектов Омска. Также российская сторона запросила комментарий по опубликованной в открытых источниках информации о том, что на бутылке, вывезенной в ФРГ из России соратницей Навального Марией Певчих, были обнаружены следы токсина класса «Новичок».

В заявлении Захаровой, которое приводится на сайте МИД, говорится, что германская сторона отказалась опрашивать Певчих, сославшись на то, что её адрес неизвестен. Дипломат отмечает, что при этом Певчих встречалась с Навальным, круглосуточно находившимся под наблюдением немецких спецслужб, а 17 февраля была в числе провожавших оппозиционера в Россию. Власти Германии не предоставили никаких данных о результатах исследования бутылки, на которой якобы обнаружились следы яда, отметила Захарова. Опросить изучавших сосуд экспертов немецкая сторона также не позволила.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его задержали на паспортном контроле в аэропорту, а на следующий день арестовали на 30 суток. Блогер уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции и отказывался исполнять требования суда, пока находился в Германии. 2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение об ужесточении наказания Алексею Навальному по делу «Ив Роше». Он будет отбывать 3,5 года в колонии общего режима.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Ранее следователи транспортной полиции продлили проверку по факту госпитализации оппозиционера в Омске, писал NEWS.ru.