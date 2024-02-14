МИД раскрыл детали переговоров с Баку о будущем миротворцев в Карабахе Захарова сообщила о подготовке новых контактов с Баку по миротворцам в Карабахе

Фото: МО РФ

Подготовка российско-азербайджанских контактов относительно деятельности миротворцев РФ в Карабахе продолжается, консультации носят регулярный характер, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, стороны обсуждают ряд вопросов, в том числе возвращение армянского населения в Карабах.

Продолжается подготовка очередных российско-азербайджанских контактов относительно деятельности российских миротворцев в Карабахе. Наш диалог носит регулярный характер и выстраивается в конструктивном ключе. В числе обсуждаемых вопросов — перспективы возвращения армянского населения в Карабах при надлежащем обеспечении его прав и безопасности, организация совместного патрулирования, охрана памятников исторического и религиозного наследия, — заявила Захарова.

Ранее в Министерстве иностранных дел Азербайджана уже заявляли о необходимости проведения встреч с российской стороной для обсуждения деятельности миротворческого контингента в Карабахе. Представители ведомства обратили внимание, что особое внимание на встречах будет уделяться вопросам, связанным с разминированием отдельных территорий. Также будут учтены потребности самих миротворцев.

Посол России в Баку Михаил Евдокимов заявил, что основной задачей российских миротворцев в Карабахе после завершения антитеррористической операции Азербайджана является патрулирование территорий и охрана зданий и культурных сооружений. По его словам, сроки пребывания контингента истекают в 2025 году.