МИД пригрозил «амбарным замком» выславшим российских дипломатов странам

Страны, которые решили выслать российских дипломатов, не закроют посольства РФ, иначе они увидят «амбарный замок» на своих дипмиссиях. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьёв LIVE». По её словам, страны, выславшие российских дипломатов, будут получать ответную реакцию, «жёсткую и выгодную» России.

Они не повесят амбарный замок [на посольства России], потому что тогда они увидят амбарный замок на своих посольствах, — сказала она.

Накануне о высылке российских дипломатов объявила Хорватия. Глава МИД страны Гордон Грлич-Радман пояснил, что Загреб делает это в знак солидарности с Евросоюзом и НАТО. Персонами нон грата объявлены также 12 российских дипломатов в Греции. В МИД России заявили, что Москва даст Афинам соответствующий ответ. Также четверо российских дипломатов должны в ближайшее время покинуть Австрию. Власти обвиняют их в совершении действий, несовместимых с дипломатическим статусом. Кроме того, власти Норвегии приняли решение признать персонами нон грата трёх российских дипломатов.

На фоне массовой высылки российских дипломатов из западных стран пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность полного разрыва дипломатических отношений с Западом. Он отметил, что это произойдёт в случае продолжающихся высылок российских дипломатов. По его словам, высылка символизирует закрытие окна для установки дипломатических контактов.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что высылка российских дипломатов превратилась в стандартный инструмент внешней политики Европы. По его словам, таким символическим актом западные страны хотят продемонстрировать своё неудовольствие, не жертвуя ничем серьёзным.