https://static.news.ru/photo/d4c2c2b0-cb20-11e9-ae2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jonathan Lanza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о возможных беспорядках в столице Венесуэлы из-за манифестаций оппозиции.

В Каракасе 31 августа власти усилят меры безопасности из-за возможных массовых уличных беспорядков. Может быть ограничено движение транспорта, сообщает « Политика сегодня » со ссылкой на заявление ситуационно-кризисного центра МИД России.

Массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались по всей стране, после того как лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны и принёс присягу. Помимо США его кандидатуру признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика, писал ранее News.ru.