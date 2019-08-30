Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о возможных беспорядках в столице Венесуэлы из-за манифестаций оппозиции.
В Каракасе 31 августа власти усилят меры безопасности из-за возможных массовых уличных беспорядков. Может быть ограничено движение транспорта, сообщает «
Массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались по всей стране, после того как лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны и принёс присягу. Помимо США его кандидатуру признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика, писал ранее News.ru.