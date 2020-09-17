МИД потребовал у посла Эстонии объяснений из-за бегства россиянина

https://static.news.ru/photo/d31b6194-f8fe-11ea-836a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский МИД вызвал посла Эстонии. От него потребовали объяснить обстоятельства выезда в страну россиянина Александра Литреева, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Захарова заявила, что по словам самого Литреева, благополучно пересечь границу ему помогли сотрудники эстонской дипмиссии в Санкт-Петербурге. Россиянин пересёк горницу, находясь под подпиской о невыезде.

На днях посол Эстонии в Москве был приглашён в МИД России, у эстонской стороны затребовали разъяснение по данному сюжету, — цитирует её РИА Новости.

Литреев — сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security. Компания предоставляет VPN-сервера для защиты трафика и обхода блокировок сайтов. Литреев является создателем приложения «Красная кнопка», которое предназначено для оповещения правозащитников о незаконном задержании полицейскими.

Как писал NEWS.ru, Литреева задержали 22 февраля в Екатеринбурге после приобретения им двух таблеток синтетического наркотика. Он полностью признал вину, хотя при задержании запрещённых веществ при нём не обнаружили.