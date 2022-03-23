МИД Польши: высылка российских дипломатов координировалась с союзниками

Польша координировала с союзниками принятие решения о высылке российских дипломатов. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина. По его словам, которые приводит ТАСС, о разрыве дипломатических отношений с Россией речь на данный момент не идёт.

Польша в координации с нашими союзниками приняла решение, касающееся значительного сокращения дипломатического персонала посольства РФ в Польше, — сказал пресс-секретарь МИД.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев подтвердил получение ноты МИД Польши с требованием к 45 дипломатам России, обвинённым в шпионаже, покинуть страну. Он отметил, что не входит в это число представителей дипмиссии, а дипломатам нужно покинуть территорию Польши в разные сроки. Посол также отметил, что с формальной точки зрения дипломатические отношения России и Польши продолжаются.

До этого сообщалось, что агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 дипломатов российского посольства в Варшаве, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки. Варшава утверждает, что россияне вели деятельность, несовместимую со статусом дипломата. При этом, по данным сайта диппредставительства, в нём работает всего чуть более 50 дипломатов.