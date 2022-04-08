МИД Польши сообщил, что Россия выдворит 45 польских дипломатов

Российская сторона приняла решение о высылке из страны 45 польских дипломатов и сотрудников консульств, сообщается на сайте польской газеты Wiadomosci со ссылкой на МИД Польши. По данным издания, этот шаг стал ответной мерой на высылку сотрудников российских дипмиссий из Польши.

Это ответный удар за действия властей Польши, которые 23 марта сообщили о высылке из страны группы российских дипломатов за их деятельность, несовместимую со статусом дипломата, то есть за шпионаж, — сказал представитель польского Министерства иностранных дел Симон Яшина.

Польские дипломаты должны выехать с территории России до 13 апреля.

По информации РИА Новости, посол Польши в России Кшиштоф Краевский прибыл 8 апреля в МИД России. Дипломат приехал в сопровождении охраны и нескольких сотрудников миссии. Как пишет Wiadomosci, именно тогда Краевскому сообщили о решении РФ выслать польских дипломатов.

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) в конце марта подготовило список из 45 дипломатов российского посольства в Варшаве, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки. Варшава утверждает, что россияне вели деятельность, несовместимую со статусом дипломата. При этом, по данным сайта диппредставительства, в нём работает всего чуть более 50 дипломатов.

Комментируя эти действия Варшавы, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае их высылки Москва даст соответствующий ответ. Детали возможных контрмер она раскрывать не стала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что решение выслать российских дипломатов из Варшавы не останется без ответа. По его словам, подобные действия властей Польши говорят о продолжении падения отношений между двумя странами.