МИД Польши: Байден может прилететь в Варшаву 

Глава МИД Польши Збигнев Рау анонсировал прилёт американского президента Джо Байдена в страну. Он отметил, что это произойдёт «с высокой долей вероятности», пишет РИА Новости. В Белом доме при этом отметили, что глава США может также встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. Там подчеркнули, что «никакие варианты не исключены».

Конкретной информации нет, но разумно предположить, что если президент Байден отправится в Европу, то трудно представить себе лучшее место для обозначения позиции США и альянса в целом, чем самое сильное звено на восточном фланге, которым является Польша, — сообщил Збигнев Рау.

Глава польского министерства иностранных дел добавил, что ведётся дискуссия на тему возможности замены России Польшей в Группе двадцати (G20). Но, по его словам, «ещё слишком рано окончательно занимать позицию по этому вопросу». В Белом доме также высказались о санкциях России в отношении американских должностных лиц. Там заявили, что не планируют поездки в Россию, и у руководства США нет в стране банковских счетов.

Байден накануне заявил, что нынешняя ситуация вокруг Украины является аргументом для США и их европейских союзников в пользу того, чтобы отказаться от использования ископаемых видов топлива. Он также обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что из-за его решения по спецоперации на Украине цена на топливо в Соединённых Штатах подскочила до $7.