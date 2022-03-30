МИД Палестины обвинил Запад в лицемерии из-за происходящего на Украине

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики обвинил Запад в лицемерии в связи с происходящим на Украине, сообщили авторы американского издания The OCR. Он напомнил, что семилетнюю войну в Йемене США и Великобритания поддержали, передаёт «ПолитРоссия».

Мы увидели, как все средства, которые, как нам говорили, не могли быть активированы более 70 лет, были развёрнуты менее чем за семь дней. Удивительное лицемерие. Соединённые Штаты и Великобритания поддержали семилетнюю войну Саудовской Аравии в Йемене, которая привела к крупнейшей гуманитарной катастрофе в мире за последние десятилетия, — сказал глава МИД.

Это объясняется тем, что на Западе не такое серьёзное отношение к страданиям жителей Ближнего Востока, чем к бедам украинцев, отметили в издании.

Ранее Великобритания заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины, если поступит такое предложение. Об этом журналистам сказала постоянный представитель королевства при ООН Барбара Вудворд. Она сообщила о желании любым возможным способом обеспечить вывод российских войск.

Также Лондон пригрозил ввести санкции против Донецкой и Луганской областей. Помимо этого, власти планируют ввести ограничения на технический осмотр самолётов и яхт попавших под санкции бизнесменов из России.