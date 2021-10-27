МИД РФ ответил на призывы США ввести санкции против России из-за цен на газ

Россия соблюдает все контрактные обязательства по газу. Для увеличения поставок существуют определённые условия. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин в ответ на призывы Вашингтона ввести санкции против Москвы из-за цен на газ. Его слова приводит РИА Новости.

Ограничения поставок нет, ненаращивание не означает ограничения. Если по контракту я обязался поставить 10 единиц, а вы хотите 40, это не значит, что я вас заставляю, — объяснил Панкин на полях Веронского экономического форума.

По его словам, есть масса других стран, которые всегда заявляли о готовности наращивать свои поставки. Замглавы МИД добавил, что Россия не может заставлять партнёров по газовым переговорам заключать долгосрочные контракты. Они должны сами понимать выгоду подобных сделок.

Ранее первый замминистра финансов Уолли Адейемо заявил о намерении привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение санкций. Он выступил на фоне критики сенаторов за то, что США отказались от мер против трубопровода «Северный поток — 2». При этом Адейемо не уточнил, о каких именно нарушениях со стороны «Газпрома» идёт речь. Также он не сказал, каким образом США планируют привлечь корпорацию к ответственности.