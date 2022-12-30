Москва ответила на критику Еревана из-за выступления России в СБ ООН МИД РФ: выступление России в СБ ООН полностью отражает позицию Москвы по Карабаху

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Выступление российского представителя на заседании Совбеза ООН по ситуации вокруг Лачинского коридора полностью отражает позицию Москвы, ответили NEWS.ru в пресс-службе МИД России. Ранее в Армении заявили, что Россия «могла бы обо всем сказать более адресно», но не сделала этого, так как «не хочет брать слишком много ответственности».

Хотели бы отметить, что в упомянутом выступлении полностью отражена позиция России по текущей ситуации в Нагорном Карабахе, — говорится в ответе МИД.

Заседание СБ ООН по ситуации вокруг Лачинского коридор было созвано 20 декабря по инициативе армянской стороны. Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев заявил, что Баку отвергает все обвинения, выдвинутые против него со стороны постоянного представительства Армении при ООН, он назвал их ложными и беспочвенными. По его словам, никаких препятствий для передвижения гуманитарных грузов по Лачинской дороге нет и Баку гарантирует безопасность людей, перемещающихся по ней.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что кабмин республики ожидает от России дорожную карту по разблокировке Лачинского коридора. Он добавил, что из-за блокады гуманитарная ситуация в Карабахе ежедневно обостряется. При этом в Ереване выступают с критикой в адрес российского миротворческого контингента в Карабахе. В свою очередь, Москва называет эти обвинения беспочвенными.