МИД отверг обвинения Великобритании в причастности к делу Скрипалей

Москва отвергает все обвинения в причастности к делу Скрипалей. Россия готова сотрудничать с правоохранительными органами Великобритании по этой теме. Об этом в ходе брифинга заявила представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция ведётся в Twitter российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, Великобритания использует дело Скрипалей в качестве инструмента давления на Россию, подогревая антироссийские настроения. Москва осуждает попытки Лондона переложить на РФ ответственность по этому делу и будет требовать от Британии исчерпывающую информацию.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Событие спровоцировало международный скандал. В Лондоне уверены, что к отравлению причастна Москва. В МИД России называют обвинения британской стороны бездоказательными.

Ранее сообщалось, что в качестве третьего подозреваемого по делу Скрипалей британская полиция называет гражданина России Дениса Сергеева. Ему заочно предъявили обвинения и объявили в розыск. По данным полиции Великобритании, Сергеев является агентом ГРУ и сообщником двух других причастных к отравлению Скрипалей россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова.