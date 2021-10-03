МИД объявил персоной нон грата посла Северной Македонии

МИД России объявил персоной нон грата посла Северной Македонии, он должен покинуть Россию. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

4 октября временный поверенный в делах Республики Северной Македонии в Российской Федерации О. Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника Посольства Северной Македонии в Москве, — говорится в сообщении.

Уточняется, что такая мера является ответом на высылку в августе российского дипломата посольства России в Скопье. В сообщении подчёркивается, что данное решение Северной Македонии является «ничем не обоснованным».

Ранее политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель заявил, что причиной высылки российских дипломатов из Северной Македонии является желание властей республики лишний раз доказать, что они — «правоверные члены» НАТО и кандидаты в ЕС. По мнению эксперта, македонские власти прибегают к подобным мерам, поскольку больше ничем они похвастаться не могут.